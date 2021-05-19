Эфир: Кто пополнит список недружественных к России стран



В среду, 19 мая, в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» эксперты обсуждают геополитические противоречия Запада и России.

Напомним, список недружественных России государств, в котором сейчас находятся США и Чехия, может быть расширен, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

А ранее, в минувший понедельник, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своей пресс-конференции объяснил, что причиной для включения США и Чехии в список недружественных РФ государств послужили враждебные шаги Вашингтона и Праги в отношении Москвы.

В утвержденном Россией перечне недружественных стран находятся только США и Чехия. Соответствующее распоряжение Правительства РФ опубликовали в пятницу на официальном портале правовой информации. Для недружественных стран документ предполагал ограничение, вплоть до полного запрета, возможности нанимать в посольства, консульства и другие свои представительства работников из числа лиц, находящихся на территории России. Теперь, согласно распоряжению кабмина, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников, находящихся в России, а США — ни одного.

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, отвечает на вопросы, может ли быть изменен список недружественных стран и какие государства входят в него.