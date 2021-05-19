Председатель Госдумы рассказал, почему Россия стремится выйти из ДОН

Москва, 19 мая. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объяснил, почему Москва хочет выйти из Договора по открытому небу (ДОН).

Как отметил Володин на заседании Госдумы, депутаты единогласно поддержали денонсацию документа. Политик назвал этот день историческим и заявил, что поступки властей США чреваты большими проблемами.

«США вышли из этого договора. И мы не можем участвовать в облете их территории. Мы не можем, а они-то могут, только через своих союзников по НАТО. Облетать нашу территорию и, конечно, мониторить, изучать, разведывательные мероприятия проводить», — пояснил спикер Госдумы.

Володин добавил, что если США вышли из ДОН, то и России тоже необходимо выйти из соглашения.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы единогласно проголосовали за денонсацию Договора по открытому небу.