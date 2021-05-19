Осужденные мордовских колоний прошли первый этап вакцинации от коронавируса

Саранск, 19 мая. Осужденные, отбывающие наказание в мордовских колониях, сделали первые прививки от COVID-19. На этот раз вакцинация коснулась лиц, привлеченных к принудительным работам.

Иммунитет к коронавирусу получили постояльцы исправительного центра при колонии-поселении №8 УФСИН России по Мордовии. Пойти на прививку изъявили желание более 60% осужденных.

Перед процедурой каждый человек прошел медицинское обследование. Временные медицинские отводы вручены тем, кому вакцинация противопоказана по состоянию здоровья.

«Сотрудниками УФИЦ совместно с представителями МСЧ-13 ФСИН России продолжается проведение разъяснительной работы среди осужденных к принудительным работам, о важности прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции», — сообщили в пресс-службе УФСИН.

Ранее ФАН писал о ходе вакцинации в Мордовии. Жители региона прививаются от коронавируса на рабочем месте.