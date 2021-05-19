Смерть девушки на операционном столе разбирает Московский районный суд Петербурга

В Московском районном суде Петербурга проходят судебные слушания по уголовному делу о смерти пациента из-за ненадлежащего исполнения медиком своих профессиональных обязанностей. На скамье подсудимых — анестезиолог 26-й городской больницы Юлия Литовка. На очередном судебном заседании присутствовал корреспондент ФАН.

Трагедия случилась в ночь с 2 на 3 января 2020 года. В 1:10 ночи в приемное отделение больницы поступила 26-летняя Ольга Макарова с подозрением на острый аппендицит. Девушке сделали клинический анализ крови и провели гинекологический осмотр. После того, как акушер-гинеколог Оксана Корчевец исключила гинекологические патологии, было принято решение о проведении хирургической операции методом лапароскопии по удалению аппендицита.

Что произошло дальше, стало понятно из показаний свидетелей, которые зачитал представитель прокуратуры на судебном заседании. Ольгу Макарову перевели в операционную для проведения лапароскопии. Юлия Литовка ввела девушке миорелаксант, далее не смогла самостоятельно интубировать потерпевшую из-за отека гортани, в связи с чем было принято решение вызвать бригаду для помощи в проведении интубации. К этому моменту у пациентки наступила клиническая смерть.

Врачи продолжали реанимацию в течение 30 минут, использовали дефибрилятор для запуска сердца. Однако Макарова скончалась на операционном столе.

Юлию Литовку обвинили в несвоевременном вызове помощи для проведения интубации, что привело к смерти пациентки. На предыдущем заседании реаниматолог Литовка признала свою вину. После происшествия Юлия Литовка уволилась, в настоящий момент, по словам матери погибшей, работает в 15-й городской больнице.

На судебном слушании присутствовала мать погибшей Ирина Макарова и ее адвокат Игорь Арсентьев.

Федеральное агентство новостей / Игорь Петрашевич

Ирина Макарова живет в Волгограде и оттуда приезжает на заседания. Из-за произошедшей трагедии она потратила все накопления на квартиру, которую планировала купить вместе с погибшей дочерью в Санкт-Петербурге. Моральный или материальный ущерб ей не выплачивали, извинений не последовало.

По словам матери, дочь всю жизнь занималась спортом, была мастером спорта по плаванию, закончила университет МЧС. В Санкт-Петербурге работала инструктором по плаванию, занималась с детьми, была заботливой и внимательной девушкой. Ольга Макарова вела активный образ жизни, помогала матери и мечтала о детях — троих сыновьях.

Ирине Макаровой о смерти дочери сообщили утром, когда она пришла проведать ее после операции. Врачи долго не говорили, где находится Ольга Макарова. Ответ последовал лишь после того, когда Ирина Викторовна спросила:

«Моя дочь умерла?»

«Да, но не переживайте — она не мучилась», — якобы сообщили в больнице, после чего закрыли мать погибшей в ординаторской, чтобы избежать скандала.

Ирина Викторовна подозревает, что было механическое повреждение гортани во время операции. Подруга матери погибшей, анастезиолог с 40-летним стажем, якобы заявила:

«Ирина, они порвали ей трахею».

О наказании для подсудимой Ирина Макарова говорит следующее:

«Какое бы ни было наказание — матери, потерявшей ребенка, все равно будет мало. Дочь уже не вернешь. Мне ничего ни от кого не надо. Я считаю, что прежде всего она не должна работать по специальности. Мне не надо крови. Я хочу остановить ее. Я хочу для себя знать, что она больше не убьет никого».

«Слишком часто врачи стали забывать одну из главных клятв — не навреди», — заявила мать погибшей корреспонденту ФАН.

Статья 109 УК РФ предусматривает наказание до трех лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.