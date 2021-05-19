Арсенал оружия нашли оперативники у судимого за ограбление жителя Подмосковья

Сергиев Посад, 19 мая. Оперативники МВД совместно с сотрудниками ФСБ обнаружили арсенал оружия у ранее судимого за грабеж мужчины. Как стало известно ФАН, стволы вместе с боеприпасами хранились в хозяйственном блоке.

Сыщикам поступила оперативная информация о том, что у жителя Хотьково хранятся боеприпасы и огнестрельное оружие. Сотрудники уголовного розыска и чекисты получили официальный документ, который давал им право произвести осмотр жилища подозреваемого в преступлении.

«По предварительной информации схрон должен был находиться на территории садового-некоммерческого товарищества, на участке №13, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — В ходе обследования местности в одной из хозяйственных построек был найден склад с оружием и боеприпасами».

В результате сотрудниками ФСБ и оперативниками ГУ МВД России по Московской были изъяты: пистолет Макарова, пистолет системы Токарева, автомат Калашникова и патроны различного калибра в количестве 141 штуки. Также была найдена граната «Ф-1» и инструмент для изготовления и ремонта оружия.

«Подозреваемый в совершении преступления пояснил, что самостоятельно переделал охолощенное оружие в боевое. По его словам, он просто увлекается различными системами вооружения и не собирался использовать его против добропорядочных граждан», — дополнил источник.

По данному факту было возбуждено два уголовных дела по статье 222 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и 223 «Незаконное изготовление оружия». Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчина ранее был судим за ограбление человека.