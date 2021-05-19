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новостей
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
12:10
Происшествия
Участковый на Чукотке удерживал людей в самодельной клетке
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Арсенал оружия нашли оперативники у судимого за ограбление жителя Подмосковья

Происшествия
Арсенал оружия нашли оперативники у судимого за ограбление жителя Подмосковья
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Сергиев Посад, 19 мая. Оперативники МВД совместно с сотрудниками ФСБ обнаружили арсенал оружия у ранее судимого за грабеж мужчины. Как стало известно ФАН, стволы вместе с боеприпасами хранились в хозяйственном блоке.

Сыщикам поступила оперативная информация о том, что у жителя Хотьково хранятся боеприпасы и огнестрельное оружие. Сотрудники уголовного розыска и чекисты получили официальный документ, который давал им право произвести осмотр жилища подозреваемого в преступлении.

«По предварительной информации схрон должен был находиться на территории садового-некоммерческого товарищества, на участке №13, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — В ходе обследования местности в одной из хозяйственных построек был найден склад с оружием и боеприпасами».

В результате сотрудниками ФСБ и оперативниками ГУ МВД России по Московской были изъяты: пистолет Макарова, пистолет системы Токарева, автомат Калашникова и патроны различного калибра в количестве 141 штуки. Также была найдена граната «Ф-1» и инструмент для изготовления и ремонта оружия.

«Подозреваемый в совершении преступления пояснил, что самостоятельно переделал охолощенное оружие в боевое. По его словам, он просто увлекается различными системами вооружения и не собирался использовать его против добропорядочных граждан», — дополнил источник.

По данному факту было возбуждено два уголовных дела по статье 222 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и 223 «Незаконное изготовление оружия». Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчина ранее был судим за ограбление человека.

уголовное дело оружие московская область
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