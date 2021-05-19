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19 мая 12:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
12:10
Происшествия
Участковый на Чукотке удерживал людей в самодельной клетке
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Макрон и премьер Франции сходили в ресторан в честь смягчения ковидных ограничений

  /   Обновлено: 19 мая 2021 11:49
Политика
Макрон и премьер Франции сходили в ресторан в честь смягчения ковидных ограничений
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 19 мая. Французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр страны Жан Кастекс утром отметили смягчение ограничений в отношении ресторанов, которые ввели на фоне распространения COVID-19.

Утром они направились в заведение рядом с Елисейским дворцом, чтобы символично отпраздновать долгожданное событие. Макрон и Кастекс заказали по чашке кофе и продолжили беседу. Также они разговаривали с официантом, который обслуживал политиков в маске. Сейчас во Франции открываются террасы, кафе и рестораны, которые были закрыты на протяжении шести месяцев из-за пандемии коронавируса.

Макрон и премьер Франции сходили в ресторан в честь смягчения ковидных ограничений
Prt Scr Telegram  / Раньше всех. Ну почти.

Ранее президент Франции провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне развивающегося конфликта с Палестиной.

франция макрон Кастекс
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Все новости / Политика / Макрон и премьер Франции сходили в ресторан в честь смягчения ковидных ограничений
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