Макрон и премьер Франции сходили в ресторан в честь смягчения ковидных ограничений

Париж, 19 мая. Французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр страны Жан Кастекс утром отметили смягчение ограничений в отношении ресторанов, которые ввели на фоне распространения COVID-19.

Утром они направились в заведение рядом с Елисейским дворцом, чтобы символично отпраздновать долгожданное событие. Макрон и Кастекс заказали по чашке кофе и продолжили беседу. Также они разговаривали с официантом, который обслуживал политиков в маске. Сейчас во Франции открываются террасы, кафе и рестораны, которые были закрыты на протяжении шести месяцев из-за пандемии коронавируса.

Prt Scr Telegram / Раньше всех. Ну почти.

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