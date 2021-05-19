Первый этап вакцинации от COVID-19 прошли около 14 миллионов россиян

Москва, 19 мая. Первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили примерно 14 млн жителей России. Лидирующие позиции по темпам прививочной кампании занимает Чукотка.

Количество граждан России, которые получили первую инъекцию препарата от коронавируса, увеличилось за 1,5 месяца с 6,93 млн до 13,9 млн человек. Об этом говорят официальные сведения на 16–18 мая. Опрос проводили оперативные штабы и минздравы регионов России, передает РБК.

Больше всего человек сделали прививку на Чукотке — 18,61% населения. Более 12% вакцинировались в Ненецком автономном округе. Также 12,35% населения сделали прививку в Белгородской области, 12,7% — в Мордовии.

До этого сообщалось, что прием анальгетиков и жаропонижающих может повлиять на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Такие выводы сделали ученые из США.