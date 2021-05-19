Россиянам пообещали сохранение аномальных температур в регионах до конца недели

Москва, 19 мая. Влияние теплых температур продолжат ощущать жители Урала до конца текущей недели. Аномальная погода фиксируется уже семь дней.

О «волне тепла» можно говорить при долгом сохранении повышенной среднесуточной температуры, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Результатом жары стало значительное задымление Тюмени от лесных пожаров. Речь идет об антициклоне, центр которого приходится на юг Урала и западной Сибири.

Аномальные температурные значения в этих регионах сохранятся до конца недели, отметил метеоролог. Столбики термометров поднимаются выше отметки +30 градусов. В лесах сохранится четвертый-пятый класс пожароопасности. Антициклону удалось побить многолетние рекорды многих городов.

Ранее сообщалось о 63-летнем рекорде, который был побит в Москве 17 мая. В 13:00 воздух в столице прогрелся до +27,5 градуса.