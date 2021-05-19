Названы российские регионы с самым низким уровнем распространения коронавируса

Москва, 19 мая. Специалисты не зафиксировали новых случаев коронавируса за сутки в Ненецком автономном округе, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

На втором месте среди субъектов с наименьшими темпами прироста оказалась Республика Алтай с показателем 0,02%. Третье место заняла Республика Тыва — 0,03%.

Согласно последним данным, в России официально зарегистрировано 4 957 756 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 116 576 летальных исходов. Таким образом страна занимает шестое место в мире по количеству инфицированных.

Всего за последние сутки в России заболели коронавирусом 7920 человек. Клинические признаки заболевания отсутствовали у 15,3% из них.