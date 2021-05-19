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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
12:10
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Иосиф Пригожин признался, что его раздражает песня финалистки Евровидения Манижи

Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин признался, что его раздражает песня финалистки Евровидения Манижи
instagram.com  /  @prigozhin_iosif

Москва, 19 мая. Продюсер Иосиф Пригожин признался, что не смог смотреть выступление певицы Манижи на Евровидении со звуком. Он отметил, что не понимает смысл песни Russian Woman.

Представительница России на песенном конкурсе «Евровидение» успешно выступила в рамках первого полуфинала конкурса. В следующий раз зрители увидят артистку на сцене уже в финале, который состоится 22 мая.

Многие зрители изменили свое отношение к исполнительнице и стали активно поддерживать ее в соцсетях. Однако Пригожин остался при своем мнении о Маниже и ее композиции. Муж певицы Валерии признался, что, несмотря на успех, его по-прежнему раздражает песня артистки.

«Не понимаю я эту песню, не заходит она мне. Не могу заставить себя, чтоб она мне зашла. Я с самого начала ее слушать не могу, она у меня вызывает раздражение, песня, не артистка, а песня. Я не понимаю ее, это песня, она не имеет отношения к музыке», — рассказал продюсер в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Выступление Манижи в первом полуфинале Евровидения он смотрел с выключенным звуком. Несмотря на свою неприязнь, Пригожин высоко оценил режиссуру номера. Он уверен, что у России большие шансы на победу в этом году.

Номер Манижи высоко оценили не только в России, но и по всей Европе. Видео выступления певицы в первом полуфинале Евровидения, опубликованное на официальном YouTube-канале песенного конкурса, меньше чем за сутки набрало более 1 миллиона просмотров.

евровидение пригожин Манижа
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