Иосиф Пригожин признался, что его раздражает песня финалистки Евровидения Манижи

Москва, 19 мая. Продюсер Иосиф Пригожин признался, что не смог смотреть выступление певицы Манижи на Евровидении со звуком. Он отметил, что не понимает смысл песни Russian Woman.

Представительница России на песенном конкурсе «Евровидение» успешно выступила в рамках первого полуфинала конкурса. В следующий раз зрители увидят артистку на сцене уже в финале, который состоится 22 мая.

Многие зрители изменили свое отношение к исполнительнице и стали активно поддерживать ее в соцсетях. Однако Пригожин остался при своем мнении о Маниже и ее композиции. Муж певицы Валерии признался, что, несмотря на успех, его по-прежнему раздражает песня артистки.

«Не понимаю я эту песню, не заходит она мне. Не могу заставить себя, чтоб она мне зашла. Я с самого начала ее слушать не могу, она у меня вызывает раздражение, песня, не артистка, а песня. Я не понимаю ее, это песня, она не имеет отношения к музыке», — рассказал продюсер в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Выступление Манижи в первом полуфинале Евровидения он смотрел с выключенным звуком. Несмотря на свою неприязнь, Пригожин высоко оценил режиссуру номера. Он уверен, что у России большие шансы на победу в этом году.

Номер Манижи высоко оценили не только в России, но и по всей Европе. Видео выступления певицы в первом полуфинале Евровидения, опубликованное на официальном YouTube-канале песенного конкурса, меньше чем за сутки набрало более 1 миллиона просмотров.