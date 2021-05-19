Гастроэнтеролог назвал самые полезные продукты для женщин после 40

Москва, 19 мая. Женщинам после достижения 40 лет необходимо пересмотреть рацион. Гастроэнтеролог Юлия Коковина составила рекомендации по правильному питанию.

По словам специалиста, женщинам необходимо реже бывать на солнце, а запас витамина D восполнять за счет определенных продуктов. В первую очередь предпочтение стоит отдавать рыбе.

Витамином D богаты сельдь, лосось, сом, а также консервированные сардины, макрель и тунец. Хотя к такой пище нужно относиться с осторожностью при болезнях печени и поджелудочной железы. Кроме того, следует избегать потребления свинины и говядины.

Наряду с этим рыба может быть полезна не только витамином D, но и в борьбе с диабетом. Так, регулярное употребление сардин снижает риск развития этого заболевания.