Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ

Бейрут, 19 мая. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Шарбель Вахби добровольно сложил с себя полномочия после обвинения Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в финансовой поддержке «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в России). Соответствующее заявление было вручено президенту республики Мишелю Ауну.

Обвинение прозвучало в ходе одной из передач на телеканале «Аль-Хурра», где Вахби присутствовал в качестве приглашенного эксперта. В ходе словесной перепалки с саудовским гостем он заявил, что именно «страны любви, дружбы и братства» привели ИГ в Ирак и Сирию.

В скором времени Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило заявления Вахби, который «нанес удар по странам ССАГПЗ и их народам».

Вскоре ливанские послы получили ноты протеста в Саудовской Аравии, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Кувейте, а генсек ССАГПЗ потребовал от чиновника официальных извинений перед государствами Персидского залива за его «неприемлемые» замечания.

Charbel Wehbe said that the gulf countries funded #isis and other #Terrorists entities that assaulted our land and raped our women. He firmly refused to allow the other opponent to insult President @General_Aoun. Mr. Charbel resembles patriotism and liberty. #شربل_وهبة_يمثلني pic.twitter.com/4xkbYo6SQP