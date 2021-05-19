Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ

Бейрут, 19 мая. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Шарбель Вахби добровольно сложил с себя полномочия после обвинения Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в финансовой поддержке «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в России). Соответствующее заявление было вручено президенту республики Мишелю Ауну.

Резонансное заявление

Обвинение прозвучало в ходе одной из передач на телеканале «Аль-Хурра», где Вахби присутствовал в качестве приглашенного эксперта. В ходе словесной перепалки с саудовским гостем он заявил, что именно «страны любви, дружбы и братства» привели ИГ в Ирак и Сирию.

Lebanese Foreign Minister Charbel Wehbe called Salman al-Ansari of Saudi PR/lobbying group SAPRAC a "Bedouin", during a heated debate on Al Hurra television last night. pic.twitter.com/RIKEmC5XJm — Kareem Chehayeb | كريم شهيب (@chehayebk) May 18, 2021

В скором времени Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило заявления Вахби, который «нанес удар по странам ССАГПЗ и их народам».

«Заявления несовместимы с простейшими дипломатическими нормами и не соответствуют отношениям между братскими народами», — говорится в официальном сообщении.

Вскоре ливанские послы получили ноты протеста в Саудовской Аравии, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Кувейте, а генсек ССАГПЗ потребовал от чиновника официальных извинений перед государствами Персидского залива за его «неприемлемые» замечания.

Charbel Wehbe said that the gulf countries funded #isis and other #Terrorists entities that assaulted our land and raped our women. He firmly refused to allow the other opponent to insult President @General_Aoun. Mr. Charbel resembles patriotism and liberty. #شربل_وهبة_يمثلني pic.twitter.com/4xkbYo6SQP — Proud LEBANESE (@ProudLEBANESSE) May 18, 2021

При этом президент Аун отрешился от ситуации, сообщив, что Вахби выразил личное мнение, не отражающее позицию Ливана и его руководства.

«Я стремлюсь отвергнуть то, что наносит вред братским и дружественным странам в целом и государствам Персидского залива в частности», — заявил он.

Пресс-служба назначенного премьер-министра республики Саада Харири также выпустила оправдательное заявление:

«Слова Вахби не имеют ничего общего с дипломатическими действиями и являются безрассудным вмешательством во внешнюю политику, и это приведет к серьезным последствиям для Ливана и интересов его народа в арабских странах».

Сам же бывший и.о. министра внутренних дел попытался объясниться тем, что его слова были неправильно поняты и вообще в них не фигурировали конкретные названия государств. Позже он выступил с признанием и сообщил, что допустил неуместные выражения под влиянием эмоций.

«Мое намерение не состояло в том, чтобы оскорбить какое-либо из братских арабских государств или их народы. Мы все совершаем ошибки», — рассказал Вахби.

Следует отметить, что его высказывания вызвали реакцию не только на государственном уровне, но и среди рядовых обывателей, священнослужителей и политиков в Ливане и за его пределами.

1 Организация запрещена на территории РФ.