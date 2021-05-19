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новостей
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
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Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
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Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
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Ближний Восток
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Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ

Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
wikipedia.org  /  husseinabdallah / CC BY 2.0

Бейрут, 19 мая. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Шарбель Вахби добровольно сложил с себя полномочия после обвинения Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в финансовой поддержке «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в России). Соответствующее заявление было вручено президенту республики Мишелю Ауну.

Резонансное заявление

Обвинение прозвучало в ходе одной из передач на телеканале «Аль-Хурра», где Вахби присутствовал в качестве приглашенного эксперта. В ходе словесной перепалки с саудовским гостем он заявил, что именно «страны любви, дружбы и братства» привели ИГ в Ирак и Сирию.

В скором времени Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило заявления Вахби, который «нанес удар по странам ССАГПЗ и их народам».

«Заявления несовместимы с простейшими дипломатическими нормами и не соответствуют отношениям между братскими народами», — говорится в официальном сообщении.

Вскоре ливанские послы получили ноты протеста в Саудовской Аравии, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Кувейте, а генсек ССАГПЗ потребовал от чиновника официальных извинений перед государствами Персидского залива за его «неприемлемые» замечания.

При этом президент Аун отрешился от ситуации, сообщив, что Вахби выразил личное мнение, не отражающее позицию Ливана и его руководства.

«Я стремлюсь отвергнуть то, что наносит вред братским и дружественным странам в целом и государствам Персидского залива в частности», — заявил он.

Пресс-служба назначенного премьер-министра республики Саада Харири также выпустила оправдательное заявление:

«Слова Вахби не имеют ничего общего с дипломатическими действиями и являются безрассудным вмешательством во внешнюю политику, и это приведет к серьезным последствиям для Ливана и интересов его народа в арабских странах».

Сам же бывший и.о. министра внутренних дел попытался объясниться тем, что его слова были неправильно поняты и вообще в них не фигурировали конкретные названия государств. Позже он выступил с признанием и сообщил, что допустил неуместные выражения под влиянием эмоций.

«Мое намерение не состояло в том, чтобы оскорбить какое-либо из братских арабских государств или их народы. Мы все совершаем ошибки», — рассказал Вахби.

Следует отметить, что его высказывания вызвали реакцию не только на государственном уровне, но и среди рядовых обывателей, священнослужителей и политиков в Ливане и за его пределами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

игил ливан ссагпз
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