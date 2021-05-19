Власти Татарстана заявили об изъятии у жителей Казани 40 единиц оружия

Казань, 19 мая. После стрельбы в гимназии №175 в городе прошли рейды по изъятию незаконного оружия. Всего правоохранителям удалось собрать около 40 единиц.

Полицейские усилили контроль за оборотом оружия в Казани. Спустя некоторое время после трагедии они изъяли из незаконного оборота 40 его единиц, заявил председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Трагедия в казанской гимназии №175 произошла 11 мая. В тот день вооруженный дробовиком молодой человек прорвался в здание учреждения и открыл огонь по детям и взрослым. Жертвами стрелка стали девять человек — двое преподавателей и семеро учеников. Еще более 20 человек получили ранения.