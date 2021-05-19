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новостей
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
12:10
Происшествия
Участковый на Чукотке удерживал людей в самодельной клетке
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Власти Татарстана заявили об изъятии у жителей Казани 40 единиц оружия

  /   Обновлено: 19 мая 2021 11:54
Происшествия
Власти Татарстана заявили об изъятии у жителей Казани 40 единиц оружия
pxhere.com

Казань, 19 мая. После стрельбы в гимназии №175 в городе прошли рейды по изъятию незаконного оружия. Всего правоохранителям удалось собрать около 40 единиц.

Полицейские усилили контроль за оборотом оружия в Казани. Спустя некоторое время после трагедии они изъяли из незаконного оборота 40 его единиц, заявил председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Трагедия в казанской гимназии №175 произошла 11 мая. В тот день вооруженный дробовиком молодой человек прорвался в здание учреждения и открыл огонь по детям и взрослым. Жертвами стрелка стали девять человек — двое преподавателей и семеро учеников. Еще более 20 человек получили ранения.

казань оружие изъяли
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Все новости / Происшествия / Власти Татарстана заявили об изъятии у жителей Казани 40 единиц оружия
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