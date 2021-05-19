Труп мужчины нашли в каюте теплохода в Волгограде

Волгоград, 19 мая. На борту теплохода «Александр Невский» в одной из кают нашли тело мужчины.

Инцидент произошел в речном порту Волгограда. К сотрудникам правоохранительных органов обратился капитан судна. Тело скоропостижно скончавшегося 58-летнего мужчины обнаружила супруга покойного. Полицейские зафиксировали на теле мужчины ссадины на голове и лице.

Тело погибшего жителя Челябинской области было передано на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Тело мужчины нашли на общей кухне в общежитии в Киришах, сообщал ФАН. Прибывшие на место происшествия специалисты не обнаружили на трупе внешних признаков насильственной смерти.