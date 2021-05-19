Замминистра МО РФ принял участие в открытии бюста генералу армии Андрею Хрулеву

Москва, 19 мая. Руководитель Федерального Казначейства Роман Артюхин и замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков посетили церемонию открытия бюста генералу армии Андрею Хрулеву.

Мероприятие прошло при участии около сотни приглашенных гостей, в числе которых была внучка выдающегося военачальника Ирина Хрулева, а также руководство Минобороны РФ, Казначейства РФ, Союза ветеранов России, Общества военных финансистов. Во время открытия торжественной церемонии Дмитрий Булгаков отметил, что имя Андрея Хрулева войдет в летопись ВС РФ золотыми буквами, пишет портал «Ветеранские вести». Он назвал военачальника уникальным человеком, отметив, что его личные качества были главными профессиональными чертами.

«80 лет назад, в самые драматические первые месяцы Великой Отечественной войны, именно под его руководством был создан такой тыл Красной армии, который и обеспечил ее всем необходимым для достижения нашей немеркнущей в веках Победы. Мудрость мыслей и великие дела Хрулева, его земной путь и профессиональный подвиг — это жизненный ориентир для всех нас», — сказал замглавы российского военного ведомства.

Россия бережно хранит военную историю государства и свято чтит героев РФ. Так, например, недавно Минобороны РФ в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы» опубликовало уникальные фотографии легендарных советских полководцев ВОВ, а в Подмосковье провели историческую реконструкцию Пражской операции, пишет сайт 360tv.ru.