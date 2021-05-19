Баста считает, что Хабиб Нурмагомедов мог бы стать хорошим министром культуры

Москва, 19 мая. Рэп-исполнитель Баста предложил бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову занять пост главы министерства культуры Дагестана.

Музыкант считает, что благодаря своей популярности Нурмагомедов смог бы привнести полезные изменения в республику и стать хорошим министром. По мнению Басты, звезде UFC такая работа была бы под силу.

«Пусть он станет министром культуры, введет определенные семинары, даст какое-то другое предложение людям. Человеку, которого знает весь мир, стать министром культуры и навести порядок в родной и любимой республике. Мне кажется, ему бы это точно было по силам», — заявил Баста в интервью для YouTube-канала «Руки Выше».

Рэпер уверен, что жители Дагестана остались бы благодарны деятельности нового министра, а другие регионы России высоко оценили подобный шаг.

Нурмагомедов практически никакого отношения не имеет к культуре, однако его мнение влияет на события в Дагестане. Недавние заявления чемпиона UFC о матери сподвигли к проведению выставки творческих работ, посвященных женщинам. Проект назвали «Дагестанская мадонна».

В 2018 году были отменены концерты поп-исполнителя Егора Крида в Махачкале. Как сообщает «Культуромания», спортсмен заявил, что местной молодежи такая музыка не нужна.