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19 мая 12:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
12:10
Происшествия
Участковый на Чукотке удерживал людей в самодельной клетке
12:09
США
Конгрессмен США призвала Байдена прекратить поддержку армии Израиля
12:08
Экономика
Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти
12:08
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев высоко оценил выступление Манижи в полуфинале Евровидения
12:08
Шоу-бизнес
Финалистку Евровидения Манижу задело неверие россиян в ее успех
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Баста считает, что Хабиб Нурмагомедов мог бы стать хорошим министром культуры

Общество
Баста считает, что Хабиб Нурмагомедов мог бы стать хорошим министром культуры
vk.com  /  UFC

Москва, 19 мая. Рэп-исполнитель Баста предложил бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову занять пост главы министерства культуры Дагестана.

Музыкант считает, что благодаря своей популярности Нурмагомедов смог бы привнести полезные изменения в республику и стать хорошим министром. По мнению Басты, звезде UFC такая работа была бы под силу.

«Пусть он станет министром культуры, введет определенные семинары, даст какое-то другое предложение людям. Человеку, которого знает весь мир, стать министром культуры и навести порядок в родной и любимой республике. Мне кажется, ему бы это точно было по силам», — заявил Баста в интервью для YouTube-канала «Руки Выше».

Рэпер уверен, что жители Дагестана остались бы благодарны деятельности нового министра, а другие регионы России высоко оценили подобный шаг.

Нурмагомедов практически никакого отношения не имеет к культуре, однако его мнение влияет на события в Дагестане. Недавние заявления чемпиона UFC о матери сподвигли к проведению выставки творческих работ, посвященных женщинам. Проект назвали «Дагестанская мадонна».

В 2018 году были отменены концерты поп-исполнителя Егора Крида в Махачкале. Как сообщает «Культуромания», спортсмен заявил, что местной молодежи такая музыка не нужна.

баста нурмагомедов руки выше
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