Госдума РФ рассмотрит законопроект о единой системе учета рекламы в интернете

Москва, 19 мая. Изменения в закон «О рекламе» предложили внести в Госдуме. Там предложили строже осуществлять контроль за рекламой в интернете.

Соответствующий законопроект на рассмотрение внес депутат от ЛДПР Сергей Жигарев. В документе предлагается создать единую информационную систему учета рекламы в Сети.

Такая система должна эффективнее контролировать рекламу в интернете, а также повысить прозрачность сегмента. Курированием проекта будет заниматься Роскомнадзор. В ведомстве определят перечень организаций и лиц, которые смогут иметь доступ к данным. Если закон примут, то он вступит в силу с июля 2022 года.

Согласно проекту, интернет-площадки, рекламные агентства и посредники должны будут вносить данные о кампаниях в специальную базу. Исключение получит только социальная реклама.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе России приняли закон о запрете на распространение звуковой рекламы. Звукотехническое оборудование запретили устанавливать на фасаде жилых домов.