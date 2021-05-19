Огонь охватил 17 домов в поселке под Иркутском

Иркутск, 19 мая. Аэромобильная группировка МЧС России направилась в поселок Дальний Нижнеилимского района, где горят 17 домов, четыре из которых — жилые, передает пресс-служба ведомства.

В настоящий момент существует угроза распространения огня из-за сильных порывов ветра. Для ликвидации последствий ЧП привлечены силы местной добровольной пожарной команды с водовозкой и тяжелой техникой, а также 35 человек, проживающих в населенном пункте.

Всего в поселке под Иркутском, который расположен на берегу реки Илим, живут 68 человек. Дорожное сообщение с населенным пунктом и паромная переправа отсутствуют. К месту пожара уже вылетел вертолет Ми-8, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Ситуация находится на особом контроле МЧС.

Виновниками пожара, уничтожившего 12 домов в Екатеринбурге, могли стать дети в возрасте от четырех до шести лет, сообщало агентство URA.RU. Причины случившегося по-прежнему устанавливаются, расследование продолжается.