Богатые россияне могут получить возможность создавать личные фонды

Москва, 19 мая. Россияне смогут создавать в РФ личные фонды для управления имуществом, бизнесом, активами с минимальным взносом 100 млн рублей. Это следует из внесенного в Госдуму законопроекта.

Такой фонд можно будет создавать на конкретный срок или бессрочно. Действовать он будет в форме унитарной некоммерческой организации. Учредителем будет считаться его создатель, а его замена будет невозможна, так же как и соучредительство нескольких лиц.

Соответствующий законопроект внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов, в числе которых глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Понятие «личный фонд» предлагается ввести в Гражданский кодекс РФ. К нему не будут относиться фонды, преследующие благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели. Такие организации станут «общественно полезными фондами».

Кроме того, в России необходимо создание государственного фонда, который будет способствовать сохранению исторических объектов в стране. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов.