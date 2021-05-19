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19 мая 12:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
12:10
Происшествия
Участковый на Чукотке удерживал людей в самодельной клетке
12:09
США
Конгрессмен США призвала Байдена прекратить поддержку армии Израиля
12:08
Экономика
Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти
12:08
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев высоко оценил выступление Манижи в полуфинале Евровидения
12:08
Шоу-бизнес
Финалистку Евровидения Манижу задело неверие россиян в ее успех
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Богатые россияне могут получить возможность создавать личные фонды

Экономика
Богатые россияне могут получить возможность создавать личные фонды
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 мая. Россияне смогут создавать в РФ личные фонды для управления имуществом, бизнесом, активами с минимальным взносом 100 млн рублей. Это следует из внесенного в Госдуму законопроекта.

Такой фонд можно будет создавать на конкретный срок или бессрочно. Действовать он будет в форме унитарной некоммерческой организации. Учредителем будет считаться его создатель, а его замена будет невозможна, так же как и соучредительство нескольких лиц.

Соответствующий законопроект внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов, в числе которых глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Понятие «личный фонд» предлагается ввести в Гражданский кодекс РФ. К нему не будут относиться фонды, преследующие благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели. Такие организации станут «общественно полезными фондами».

Кроме того, в России необходимо создание государственного фонда, который будет способствовать сохранению исторических объектов в стране. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов.

госдума имущество личный фонд
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Все новости / Экономика / Богатые россияне могут получить возможность создавать личные фонды
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