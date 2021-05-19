Астролог назвала четыре знака зодиака, которым повезет в период солнечного затмения

Ретроградный Меркурий, о котором наверняка слышал каждый – не единственное астрономическое явление, влияющее на состояние людей. Небесные тела регулярно меняют свои позиции, будто играя в шахматы, и некоторые из этих «партий» даются нам эмоционально сложно. Впереди ожидается коридор затмений. Что это за явление и как оно скажется на жителях Земли — рассказала ФАН профессиональный астролог, основатель Школы Астрологии Инна Любимова.

Коридором затмений называют период между несколькими затмениями, которые идут друг за другом с небольшой разницей во времени. Первое такое событие ожидает нас уже в мае. Лунное затмение произойдет 26 мая, а следом за ним, 10 июля, солнечное. Будьте готовы к тому, что действие астрономического явления будет ощущаться за неделю до его начала и закончится лишь спустя неделю после окончания. Следовательно, первый коридор затмений выпадает в 2021 году на период с 19 мая по 17 июня.

Это событие всегда влияет на жизнь человека. В период коридора затмений происходят кармические ситуации, которые становятся результатом совершенных ранее поступков. Ситуация усугубляется тем, что в это время люди могут испытывать упадок сил и эмоциональные всплески.

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Первым вступит в игру Лунное затмение, его пик ожидается 26 мая в 14:19 по московскому времени. Спутник Земли не только управляет приливами и отливами океанов, но и влияет на настроение человека. В этот день не стоит начинать никакие важные дела, так результат проделанной работы вас скорей всего не удовлетворит. Лучше взять выходной, провести время дома в спокойной обстановке, не нервничать и пить больше воды. Затмение пройдет в 5 градусе Стрельца, поэтому именно представители этого знака будут наиболее остро ощущать его влияние. С эмоциональными качелями могут также столкнуться Девы, Рыбы и Близнецы.

Впрочем, не стоит переживать раньше времени. Общее настроение коридора затмений задает солнечное затмение — оно может быть как негативным, так и позитивным. Прогнозы более, чем оптимистичны: на этот раз солнечное затмение посетит нас с благородной миссией и поможет расставить все по местам. Не удивляйтесь, если ваша жизнь повернется на 180 градусов. Кардинальные перемены пойдут на пользу. В этот период вы можете встретить человека, который повлияет на вашу судьбу, разорвать отношения с абьюзером и, наконец, понять, что именно вы хотите получить от жизни.

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Однако есть один нюанс — затмение выпадает на период ретроградного Меркурия. Будьте готовы к бесконечным сообщениям от бывших партнеров. Не ведитесь на красивые слова и широкие жесты. Дождитесь окончания ретроградного Меркурия и взгляните на ситуацию объективно.

Пик солнечного затмения наступит 10 июня в 13:42 по московскому времени. Оно пройдет в Близнецах, и представителям воздушной стихии будет особенно непросто в этот период. Не делайте поспешных выводов и не совершайте спонтанных поступков, иначе можете пожалеть о неверных решениях. Тщательно обдумывать каждый свой шаг также следует Девам, Стрельцам и Рыбам. А вот Весам, Водолеям, Львам и Овнам повезло – они переживут пик солнечного затмения легко и позитивно.

Ранее астролог Инна Любимова пообещала духовное прозрение в день перехода Юпитера в знак Рыб.