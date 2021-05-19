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19 мая 12:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
12:10
Происшествия
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Астролог назвала четыре знака зодиака, которым повезет в период солнечного затмения

Общество
Астролог назвала четыре знака зодиака, которым повезет в период солнечного затмения
instagram.com  /  @lubimova.astrolog

Ретроградный Меркурий, о котором наверняка слышал каждый – не единственное астрономическое явление, влияющее на состояние людей. Небесные тела регулярно меняют свои позиции, будто играя в шахматы, и некоторые из этих «партий» даются нам эмоционально сложно. Впереди ожидается коридор затмений. Что это за явление и как оно скажется на жителях Земли — рассказала ФАН профессиональный астролог, основатель Школы Астрологии Инна Любимова.

Коридором затмений называют период между несколькими затмениями, которые идут друг за другом с небольшой разницей во времени. Первое такое событие ожидает нас уже в мае. Лунное затмение произойдет 26 мая, а следом за ним, 10 июля, солнечное. Будьте готовы к тому, что действие астрономического явления будет ощущаться за неделю до его начала и закончится лишь спустя неделю после окончания. Следовательно, первый коридор затмений выпадает в 2021 году на период с 19 мая по 17 июня.

Это событие всегда влияет на жизнь человека. В период коридора затмений происходят кармические ситуации, которые становятся результатом совершенных ранее поступков. Ситуация усугубляется тем, что в это время люди могут испытывать упадок сил и эмоциональные всплески.

Астролог назвала четыре знака зодиака, которым повезет в период солнечного затмения
Федеральное агентство новостей  / 

Первым вступит в игру Лунное затмение, его пик ожидается 26 мая в 14:19 по московскому времени. Спутник Земли не только управляет приливами и отливами океанов, но и влияет на настроение человека. В этот день не стоит начинать никакие важные дела, так результат проделанной работы вас скорей всего не удовлетворит. Лучше взять выходной, провести время дома в спокойной обстановке, не нервничать и пить больше воды. Затмение пройдет в 5 градусе Стрельца, поэтому именно представители этого знака будут наиболее остро ощущать его влияние. С эмоциональными качелями могут также столкнуться Девы, Рыбы и Близнецы.

Впрочем, не стоит переживать раньше времени. Общее настроение коридора затмений задает солнечное затмение — оно может быть как негативным, так и позитивным. Прогнозы более, чем оптимистичны: на этот раз солнечное затмение посетит нас с благородной миссией и поможет расставить все по местам. Не удивляйтесь, если ваша жизнь повернется на 180 градусов. Кардинальные перемены пойдут на пользу. В этот период вы можете встретить человека, который повлияет на вашу судьбу, разорвать отношения с абьюзером и, наконец, понять, что именно вы хотите получить от жизни.

Астролог назвала четыре знака зодиака, которым повезет в период солнечного затмения
pixabay.com  / nastya_gepp

Однако есть один нюанс — затмение выпадает на период ретроградного Меркурия. Будьте готовы к бесконечным сообщениям от бывших партнеров. Не ведитесь на красивые слова и широкие жесты. Дождитесь окончания ретроградного Меркурия и взгляните на ситуацию объективно.

Пик солнечного затмения наступит 10 июня в 13:42 по московскому времени. Оно пройдет в Близнецах, и представителям воздушной стихии будет особенно непросто в этот период. Не делайте поспешных выводов и не совершайте спонтанных поступков, иначе можете пожалеть о неверных решениях. Тщательно обдумывать каждый свой шаг также следует Девам, Стрельцам и Рыбам. А вот Весам, Водолеям, Львам и Овнам повезло – они переживут пик солнечного затмения легко и позитивно.

Ранее астролог Инна Любимова пообещала духовное прозрение в день перехода Юпитера в знак Рыб.

затмение ретроградный меркурий инна любимова
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