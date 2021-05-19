Франция, Египет и Иордания заявили о необходимости прекратить огонь на Ближнем Востоке

Париж, 19 мая. Франция, Иордания и Египет призывают немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке, передает Елисейский дворец.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Египта Фаттах ас-Сиси выразили крайнюю обеспокоенность относительно палестино-израильского конфликта.

Вооруженные столкновения армии Израиля и палестинцев начались 10 мая. Стороны осуществляют взаимные обстрелы, которые приводят к жертвам среди населения.

Недавно стало известно, что израильские военные в течении 18 мая нанесли порядка 120 ракетных ударов в направлении сектора Газа.