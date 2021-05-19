Замглавы МИД России поделился ожиданиями от встречи Лаврова и Блинкена

Москва, 19 мая. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсеком США Энтони Блинкеном придаст политический импульс для достижения общего компромисса по иранской ядерной сделке.

По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, Российская Федерация выступает в пользу синхронизации шагов Соединенных Штатов и Ирана, которые они предпринимают для возврата к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«Политический импульс в виде соответствующего контакта глав внешнеполитических ведомств России и США, конечно, сейчас был бы очень важен и востребован», — подчеркнул Рябков.

Ранее он рассказал, что глава российского внешнеполитического ведомства завершил телефонные переговоры с американским государственным секретарем.