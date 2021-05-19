Как не потерять свои кровные: советы начинающим инвесторам

Сегодня инвестиции не кажутся роскошью, ведь заняться этим выгодным делом может почти любой россиянин. Однако прежде чем начать этот непредсказуемый путь, следует научиться отличать профессионалов, готовых помочь, от мошенников, готовых опустошить ваш кошелек.

Базовые советы о том, как не попасть в руки к хитрым злоумышленникам — в материале ФАН.

Проверяйте документы

Это кажется очевидным, но многие люди действительно ленятся досконально проверять документацию компании, наличие лицензий и регистраций. Немаловажная деталь: любая инвестиционная компания должна работать лишь на основании сертификата от Банка России. Самому можно проверить и лицензию брокера — перечень имеется на сайте Центрального банка РФ. Ну и совет на все времена — внимательно читайте договоры, которые собираетесь подписать.

Не торопитесь отдавать деньги

Даже если на первый взгляд организация кажется чистой и внушает доверие, не спешите отдавать ей свои кровные, ведь мошенниками могут оказаться даже презентабельные управляющие компании. Всегда старайтесь тщательно разобраться в том, что и кто стоит за работой конкретной организации. Вероятность быть обманутым напрямую зависит от степени понимания внутренней кухни конкретной организации. И не стесняйтесь задавать как можно больше вопросов, ведь аферисты рассчитывают, что вы не проявите большого интереса к делу, в которое вкладываетесь.

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Не верьте в сказочную доходность

Обещания о быстрой, высокой и гарантированной прибыли в короткие сроки точно должны стать стоп-сигналом для любого. Фантастических секретных стратегий просто не существует, и даже опытному профессионалу приходится долго и упорно работать для успешного управления портфелем. Злоумышленники зачастую играют на жадности инвесторов и их наивной вере в легкий заработок, поэтому всегда держите голову включенной и смотрите на ситуацию объективно.

Не ведитесь на давление

Общая черта всех мошенников — использование психологических уловок, которые помогают им манипулировать доверчивыми клиентами. Все мы хотим добиться успеха самым быстрым путем, поэтому инвестор обязательно услышит о простых способах заработать деньги. При этом аферисты будут давить на вас и торопить закрыть сделку, ссылаясь на ограниченность предложения или нехватку времени. Известно, что в стрессовых ситуациях нам куда сложнее мыслить рационально, поэтому главное не поддаваться эмоциям и принимать решение с холодной головой. Если «специалисты» не дают вам советоваться с близкими и друзьями, то тоже следует прекратить такое деловое общение.

И главный совет для любого дела — разберитесь в вопросе, прежде чем начинать действовать и тем более вкладывать свои деньги. О том, что начинающий инвестор сегодня может получить элементарные знания даже с помощью бесплатных интернет-ресурсов, ранее говорила финансовый консультант Наталья Шумакова.