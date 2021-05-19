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19 мая 12:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
12:10
Происшествия
Участковый на Чукотке удерживал людей в самодельной клетке
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Как не потерять свои кровные: советы начинающим инвесторам

Экономика
Как не потерять свои кровные: советы начинающим инвесторам
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Сегодня инвестиции не кажутся роскошью, ведь заняться этим выгодным делом может почти любой россиянин. Однако прежде чем начать этот непредсказуемый путь, следует научиться отличать профессионалов, готовых помочь, от мошенников, готовых опустошить ваш кошелек.

Базовые советы о том, как не попасть в руки к хитрым злоумышленникам — в материале ФАН.

Проверяйте документы

Это кажется очевидным, но многие люди действительно ленятся досконально проверять документацию компании, наличие лицензий и регистраций. Немаловажная деталь: любая инвестиционная компания должна работать лишь на основании сертификата от Банка России. Самому можно проверить и лицензию брокера — перечень имеется на сайте Центрального банка РФ. Ну и совет на все времена — внимательно читайте договоры, которые собираетесь подписать.

Не торопитесь отдавать деньги

Даже если на первый взгляд организация кажется чистой и внушает доверие, не спешите отдавать ей свои кровные, ведь мошенниками могут оказаться даже презентабельные управляющие компании. Всегда старайтесь тщательно разобраться в том, что и кто стоит за работой конкретной организации. Вероятность быть обманутым напрямую зависит от степени понимания внутренней кухни конкретной организации. И не стесняйтесь задавать как можно больше вопросов, ведь аферисты рассчитывают, что вы не проявите большого интереса к делу, в которое вкладываетесь.

Как не потерять свои кровные: советы начинающим инвесторам
pixabay.com  / 

Не верьте в сказочную доходность

Обещания о быстрой, высокой и гарантированной прибыли в короткие сроки точно должны стать стоп-сигналом для любого. Фантастических секретных стратегий просто не существует, и даже опытному профессионалу приходится долго и упорно работать для успешного управления портфелем. Злоумышленники зачастую играют на жадности инвесторов и их наивной вере в легкий заработок, поэтому всегда держите голову включенной и смотрите на ситуацию объективно.

Не ведитесь на давление

Общая черта всех мошенников — использование психологических уловок, которые помогают им манипулировать доверчивыми клиентами. Все мы хотим добиться успеха самым быстрым путем, поэтому инвестор обязательно услышит о простых способах заработать деньги. При этом аферисты будут давить на вас и торопить закрыть сделку, ссылаясь на ограниченность предложения или нехватку времени. Известно, что в стрессовых ситуациях нам куда сложнее мыслить рационально, поэтому главное не поддаваться эмоциям и принимать решение с холодной головой. Если «специалисты» не дают вам советоваться с близкими и друзьями, то тоже следует прекратить такое деловое общение.

И главный совет для любого дела — разберитесь в вопросе, прежде чем начинать действовать и тем более вкладывать свои деньги. О том, что начинающий инвестор сегодня может получить элементарные знания даже с помощью бесплатных интернет-ресурсов, ранее говорила финансовый консультант Наталья Шумакова.

деньги инвестиции заработок финансовая грамотность
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Все новости / Экономика / Как не потерять свои кровные: советы начинающим инвесторам
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