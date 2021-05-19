«Крымский капкан» для США: чем обернется атака НАТО на российский полуостров

Во время учений командования специальных операций США в Европе отрабатывали сценарии по высадке «морских котиков» в Крыму. В интервью ФАН известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, чем обернется атака сил НАТО на полуостров.

Командование специальных операций США в Европе провело в начале мая учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 в Восточной Европе, в ходе которых военные в том числе отработали действия на суше и с воздуха в случае «полномасштабного конфликта» с Россией, сообщает портал Business Insider. Цель маневров — сымитировать конфликт с Россией — от стран Балтии и Скандинавии до Украины и Черноморского региона.

В учениях, которые проходили в Румынии и Восточной Европе, приняли участие военные из Австрии, Болгарии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, Украины и Великобритании.

В материале говорится, что Крым может стать «идеальной площадкой» для операций отрядов специального назначения Военно-морских сил (ВМС) США. Спецназу ВМС США Business Insider отводит важную роль в случае «военного конфликта» с Россией, а также боевым катерам сил специальных операций, которые, в частности, должны будут высадиться на берег, выставить засаду и так далее. Главным качеством катеров Business Insider называет скрытность и огневую мощь. Они способны действовать как в море, так и реках, а также могут незаметно доставлять спецназ к российским объектам в Крыму.

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Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к военному эксперту Василию Дандыкину. По его словам, Россия готова к любому развитию ситуации.

«Что мы имеем на данный момент? В России есть Силы специальных операций, а также противодиверсионные силы, которые занимаются конкретно теми, кто собирается прийти из-под воды. Они действуют эффективно, их профессиональная подготовка не вызывает никакого сомнения. Что касается других наших подразделений в Крыму, то там работает разведка. Как мы знаем, в Феодосии будет развернут полк ВДВ. Я уже не говорю о подразделениях Росгвардии, Службы безопасности и так далее. Поэтому «финт ушами» у США в Крыму не пройдет. Такая спецоперация приведет к международному скандалу и закончится фиаско для сил НАТО — это однозначно. Недавно Россия провела учения в Крыму, которые показали, что мы готовы к любому развитию ситуации. Группировка в считанные часы может быть усилена частями и соединениями Южного военного округа, а если потребуется, то и других частей. Кроме того, оснащение Черноморского флота позволяет ему следить за всеми», — сказал собеседник ФАН.

Новостное агентство «Харьков» /

Эксперт указал, что после того как Крым воссоединился с РФ, российские военные усилили свое присутствие в регионе, превратив его в «неприступную крепость», обороняющую южные рубежи России на суше, на море и в воздухе. Поэтому, считает Дандыкин, атака на российский полуостров обернется для НАТО «крымским капканом».

«Я думаю, что подобного рода статьи — политическая мера, направленная на поддержку Украины. Я не думаю, что они полезут в «крымский капкан». Он захлопнется, будет неприятно и больно — это очевидно. Спецоперация в Крыму — всего лишь мечты Запада. Да. В дальнейшем будут разведывательные полеты, проходы кораблей, разведки, различные маневры, но не более того. Все действия НАТО Россия отслеживает. Мимо наших военный не то чтобы какой-нибудь английский диверсант проскочил или ньюбандеровцев, никакой комар не пролетит. Я уверен, что профессионалы это отлично понимают», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Совфеде предупредили НАТО о последствиях провокаций против РФ в Крыму.