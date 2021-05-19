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19 мая 12:30
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новостей
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
12:10
Происшествия
Участковый на Чукотке удерживал людей в самодельной клетке
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ФАН выяснил, в чем же причина всех многочисленных проблем Украины

Украина
ФАН выяснил, в чем же причина всех многочисленных проблем Украины
Федеральное агентство новостей  / 

После Майдана уровень жизни граждан Украины резко упал. По словам экспертов, произошло это из-за непрофессионализма пришедших во власть людей, которые не понимают даже элементарных вещей. Экс-премьер Украины Николай Азаров сравнил российские и украинские пенсии: украинцы в среднем получают примерно в три раза меньше, чем россияне. Если, например, в 2013 году средняя пенсия на Украине достигала максимального значения за всю историю независимости страны — 180 долл. (почти 5 тыс. грн или 13,5 тыс. руб.), то сегодня она составляет 120–130 долл. Средняя пенсия в России — порядка 250 долл.

Низкий уровень зарплат, соответственно, влечет за собой низкий уровень пенсионных взносов, потому фонд не пополняется, а, наоборот, терпит убытки. Совокупный долг Пенсионного фонда Украины составляет более 62 млрд грн (свыше 2 млрд долл.). О каком-либо развитии при таких ужасающих убытках, о модернизации системы без вложения денег говорить нельзя.

Понятно, что сравнивать нужно не только пенсии, но цены на продукты, инфляцию, коммунальные платежи. Так, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в ближайшее время киевские власти могут повысить цену на отопление на 30–50%. По его словам, если отопление подорожает, только 30% потребителей смогут оплачивать эту услугу. Эксперт напомнил о ситуации, которая имела место зимой — при росте тарифов на 20% резко возросло количество неплательщиков до 47%, тогда как обычно не превышался показатель в 12–15%.

Естественно, что такие проблемы рождают еще одну — массовый отток населения. Народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев недавно заявил, что средняя зарплата в Украине сможет сравниться с заработком в Польше через 30–40 лет. Не все украинцы готовы ждать достойной жизни десятилетиями и поэтому уезжают работать за границу, в частности, в ту же соседнюю Польшу. 

Назван главный виновник всех проблем Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Заметим, что точных данных о том, сколько украинцев работает за рубежом, нет. По данным министерства социальной политики, в 2019 году насчитывалось 3,2 млн трудовых мигрантов. В отдельные периоды, во время сезонных работ, было 7–9 млн мигрантов. Примечательно, что многие заробитчане выезжают за границу только с одной целью — остаться там навсегда.

Международный валютный фонд рисует весьма мрачное будущее для Украины. МВФ рассчитал, что к 2050 году Украина потеряет более трети рабочей силы. Уже через 10 лет — к 2030-му — Украина лишится 15% рабочей силы, а к 2050-му — более 30%, отмечает фонд. Всего к 2050 году в трудоспособном возрасте на Украине будет 43,3% мужчин в возрасте 55–64 лет и лишь 26,6% женщин.

В свою очередь украинцы пытаются обвинить в своих проблемах всех — Россию, Соединенные Штаты, Европейский союз и так далее. Но есть и те люди, которые понимают, что во всех бедах страны виновны сами украинцы. Так, например, Василий из Славянска признался, что Украина стремительно спускается на самое дно.

«Хочу ответить на вопросы: кто нами движет и куда мы идем? Я вам скажу, что мы сами во всем виноваты. Мы, население. Если бы мы были нацией, то двигались бы в другую сторону. Мы, население, где-то лживое, где-то циничное. Грабим друг друга, живем по понятиям — либо ты ближнего, либо он тебя. Нас водили то к стенам Кремля, то к берегам океанов. Но на сегодняшний день мы падаем на дно. Кто пилит в Карпатах лес, кто его вывозит? Это же не инопланетяне делают. Сами пылим, а потом жалуемся, что постоянно подтапливает. Мы сами создаем коррупцию. Казалось бы, что новая полиция не должна брать взятки, — это все вранье. Я водитель с 40-летним стажем, уже такого насмотрелся», — рассказал Василий.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Украине предрекли неизбежный обвал экономики.

украина проблемы уровень жизни
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Все новости / Украина / ФАН выяснил, в чем же причина всех многочисленных проблем Украины
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