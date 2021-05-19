Депутаты Госдумы проголосовали за денонсацию ДОН

Москва, 19 мая. Депутаты Госдумы проголосовали за денонсацию Договора по открытому небу (ДОН).

Заседание парламентариев проходит 19 мая. Известно, что за денонсацию все депутаты проголосовали единогласно. Заседание Совета Федерации, на котором должны рассмотреть вопрос о ДОН, отложили на июнь.

Договор действует с начала 2002 года, он является одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Участниками ДОН являются 24 страны, им позволено открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

США вышли из Договора в 2020 году, Россия заявила о выходе из ДОН в начале 2021 года.

Ранее российский МИД анонсировал остановку участия Москвы в Договоре по открытому небу.