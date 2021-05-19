Фермеры Котельнича спасли заблудившегося лосенка

Киров, 19 мая. Работники животноводческого комплекса Котельнического района приютили маленького лосенка.

Малыш заблудился и забрел на ферму на мычание коров. Новость о приблудившемся к животноводческому комплексу лосенке была опубликована на странице сообщества «Типичный Котельнич».

Сотрудники комплекса приняли решение пока оставить малыша на ферме и дали ему имя — Найденыш. В скором времени за малышом приедут специалисты с лосиной фермы, в которой будет числиться детеныш.

Амурские пожарные спасли упавшего в канализацию котенка, сообщал ФАН. Спасатели из Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности вытащили из канализационного люка животное.