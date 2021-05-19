Власти Казани наметили открытие гимназии №175 на начало нового учебного года

Казань, 19 мая. Гимназия №175, где казанский стрелок убил девять человек, может вновь открыть свои двери для учеников осенью текущего года, заявили власти города.

Образовательное учреждение, ставшее 11 мая местом трагедии, продолжит принимать учеников. Предполагается, что его удастся вновь ввести в эксплуатацию уже в начале нового учебного года. О соотвесвующем намрении заявили власти города.

Жертвами стрельбы в казанской гимназии №175 стали девять человек — двое преподавателей и семеро учеников. Еще более 20 человек попали после трагедии в больницу. Некоторых из пострадавших пришлось перевозить в Москву для проведения сложных операций.