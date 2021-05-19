Условия для бизнеса в Арктической зоне РФ могут значительно улучшить

Москва, 19 мая. Думский комитет по экономической политике одобрил принятие в первом чтении законопроекта, облегчающего доступ малого бизнеса к работе в Арктической зоне Российской Федерации.

Документ исключает для предпринимателей требования осуществлять капиталовложения в строительство, модернизацию или реконструкцию объектов недвижимости. При этом перечень конкретных видов деятельности, на которые не распространяются новые требования, должно установить правительство.

Как ранее отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, чрезмерно строгие требования к будущим резидентам о ведении деятельности по месту регистрации также будут отменены. Таким образом, зарегистрированные в Арктической зоне предприниматели смогут работать сразу в нескольких муниципалитетах.

Мишустин ранее утвердил концепцию председательства России в Арктическом совете с 2021 по 2023 годы. Российская сторона намерена укреплять сотрудничество со странами форума по четырем ключевым направлениям, следует из документа.