Музыкальный критик назвал выход Манижи в финал Евровидения «маленькой победой»

Москва, 19 мая. Выход Манижи в финал Евровидения-2021 можно считать победой после огромного количества хейта, которая она получала больше месяца. Такое мнение выразил эксперт Евгений Бабичев.

Все личные фавориты музыкального критика прошли в финал. Он уверен, в последний день конкурса борьба между участниками будет довольно ожесточенной. Бабичев отметил, что Манижа прекрасно смогла справиться с волнением и блестяще выступила на сцене.

«Под давлением того хейта, который испытывала Manizha, выход в финал — это уже маленькая победа. Она не сломалась, продолжила работать и, как итог, ответила вчера всем недоброжелателям результатом. Так и должен поступать настоящий профессионал», — отметил эксперт в интервью сайту 360tv.ru.

По словам эксперта, реально на победу претендует пять-шесть участников, что делает конкурс значительно интереснее. Бабичев считает, что лидерами после первого полуфинала считаются артисты из Италии. Однако лично он болел за мальтийскую певицу.

«Лично я, кроме Манижи, отдавал предпочтение в первом полуфинале Мальте. Как мне кажется, она вполне достойна, тем более что она уже одерживала победу на детском конкурсе», — подчеркнул музыкальный критик.

После успешного выступления в первом полуфинале Евровидения, Манижа обратилась со словами благодарности к своим поклонникам в Instagram. Звезда отметила, что чувствовала поддержку и любовь зрителей во время исполнения хита «Русская женщина».

Ранее певица рассказала, что немного изменила текст песни накануне записи релиза, посчитав новый вариант более правильным, передает «Мир 24».