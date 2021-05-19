Новостройки могут подешеветь в России за счет инициатив бизнеса

Москва, 19 мая. Общественная организация «Деловая Россия» направила вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения, способные снизить себестоимость квартир в новостройках на 15%.

Инициатива «Деловой России» предполагает изменение процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям, сообщают «Известия».

Предложенные меры позволят уменьшить сроки строительства и себестоимость нового жилья в среднем на 15%, передает «ФедералПресс». Это тем самым поспособствует снижению цен на новые квартиры примерно на 3–5%, оценили представители строительной отрасли.

Из документа также следует, что на уровне Градостроительного кодекса следует разрешить вносить плату за техприсоединение домов к сетям с учетом этапов стройки. Сейчас девелоперам нужно оплачивать создание сетей при возведении первой очереди.

Покупательская активность в сегменте новостроек будет падать в дальнейшем наряду с повышением объема предложения, что может ограничить подорожание жилья. Такое мнение выразил глава направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.