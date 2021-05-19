Журналист Кожевников назвал крупную ошибку Зеленского в предвыборной кампании

Москва, 19 мая. Президент Украины Владимир Зеленский совершил большой просчет во время борьбы за пост главы государства, считает российско-американский журналист Павел Кожевников.

Украинский лидер в ходе предвыборной кампании дал обещание народу «договориться с Россией». Однако после вступления Зеленского во власть оказалось, что это невозможно, пояснил эксперт. Он также прокомментировал намерения Киева переписать минское договоренности. Во время утверждения документа президент мог подписать его или потерять страну. Сейчас Зеленский смог убедить западных кураторов в необходимости договариваться заново, убежден журналист.

«На гипотетической встрече Путина и Зеленского каждый будет гнуть свою линию. Здесь же главное не результат, а процесс. Зеленский покажет «всему миру», что, мол, бачте, я же сделал все, что мог, а «плохой Путин» не принял «мой мирный план»», — считает Кожевников.

Ранее по поводу возможной встречи президентов России и Украины высказался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, какой-либо конкретики по переговорам от Киева не поступало. Политолог Андрей Суздальцев считает, что Зеленский хочет встретиться с Путиным, чтобы использовать его.