Рост мировой торговли в 2021 году может составить 16%

Женева, 19 мая. Представители ООН прогнозируют, что мировая торговля должна вырасти в течение этого года примерно на 16%.

Доклад Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) содержит информацию о том, что глобальная торговля нарастит обороты в этом году и увеличится на 16%. Об этом пишет ТАСС.

Уровень торговля товарами, по мнению экспертов, составит 19%. Рост торговли услугами должен достичь 8%, согласно прогнозу. Отмечается, что ожидания общего повышения в 16% составлены относительно самого низкого показателя предыдущего года.

Специалисты объясняют хороший прогноз тем, что всемирный рынок смог продемонстрировать стабильный уровень, вне зависимости от негативного эффекта от распространения коронавируса, что стало возможным благодаря устойчивости азиатских экономик.

Помимо мониторинга экономической обстановки, международная организация занимается урегулированием политических конфликтов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее выступал с призывом к политическому руководству Израиля и Палестины о прекращении ведения боевых действий.