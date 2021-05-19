Тяжеловес Льюис нокаутировал преступника при попытке угнать его автомобиль

Вашингтон, 19 мая. Американский боец смешанного стиля Деррик Льюис отправил в нокаут злоумышленника при попытке угнать его автомобиль, написал спортсмен в своем Instagram-аккаунте.

Льюису удалось обезвредить преступника и передать его сотрудникам полиции. Однако угонщика первым делом отправили в больницу для оказания медицинской помощи. Мужчину арестовали, его жизни и здоровью ничего не угрожает, других подробностей по этому делу не приводится.

Боец Деррик Льюис стал официальным претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелом весе после победы нокаутом над Кертисом Блейдсом. В ближайшее время он должен встретиться с камерунцем Франсисом Нганну.