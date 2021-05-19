«Главкосмос» выставил на продажу оригинал космического корабля «Союз МС-08»

Москва, 19 мая. Оригинал спускаемого космического корабля «Союз МС-08», на котором в 2018 году с земной орбиты вернулся экипаж МКС, выставлен на продажу.

Все сведения о модуле указаны на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической отрасли компании «Главкосмос».

«Отработавший корпус настоящего спускаемого аппарата номер 738 миссии «Союз МС-08» может быть использован в качестве экспоната и артефакта для музеев мировой космонавтики», — говорится в описании товара.

В компании отмечают, что публично цена озвучиваться не будет, так как является предметом коммерческих переговоров. Кроме того, раньше «Главкосмос» не организовывал продаж капсул. Сообщается, что продавец готов отправить космический аппарат за границу с последующей помощью в установке, изготовлении стенда и реализации других услуг по доработке корабля.

Невзирая на санкции, Россия успешно продолжает работать в космической сфере с другими странами — по словам гендиректора «Главкосмоса» Дмитрия Лоскутова, Индия, Китай, Франция и другие государства выступают давними партнерами РФ. Более того, известно, что ориентировочно в 2030 году может состояться первая российская пилотируемая экспедиция на Луну, пишет сайт 360tv.ru.