Врач-диетолог дала ценные рекомендации по выживанию россиян в жару

Врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова заявила ФАН, что ради пользы для здоровья в очень теплое время необходимо соблюдать несколько важных правил.

Член Союза педиатров России, основатель и руководитель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» в эксклюзивном интервью рассказала, что надо и что не надо делать в жару, которую можно наблюдать в эти дни во многих регионах России.

«Во время жары увеличивается число аварий»

— Ирина, что бы вы посоветовали тем, кто изнывает сейчас от не по-весеннему жаркой погоды?

— Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по этой теме, и я с ними полностью согласна. Были даны базовые рекомендации. Но вот на что хотелось бы обратить внимание. Во-первых, людям, которые принимают какие-то препараты, например от скачков давления, в это время не стоит самостоятельно решать вопрос об уменьшении дозы. Либо ни в коем случае не пропускать прием лекарств.

Во-вторых, многие находятся на своих дачных участках, и здесь тоже есть вопрос насчет работы в дневное время. Надо делать это очень осторожно.

— На что и кому еще следует обратить свое пристальное внимание?

— Люди, которые находятся за рулем в жару, едут, стоят в пробках, а с собой воды нет: если вы почувствовали, что у вас сильно заболело в груди, у вас помутнение зрения и что-то начали плохо слышать и видеть, остановитесь, пожалуйста! Съезжайте на обочину, выходите из машины, просите помощь, вызывайте «скорую».

Это очень важный момент, именно во время жары увеличивается число автомобильных аварий, связанных с тем, что кому-то просто стало дурно за рулем. Поэтому здесь самое главное — позаботиться о себе и о тех людях, которые находятся вокруг вас.

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— Есть же еще одна тема, связанная с машинами, — дети в салоне.

— Крайне важная! Лично меня это очень сильно беспокоит — маленькие дети, которых закрывают в автомобиле. Мама или папа думают, что отлучатся буквально на 10-15 секунд, но, бывает, происходит так, что задерживаются дольше, и не из-за того, что с кем-то, вероятно, заболтались. Да что угодно может произойти! Просто, к примеру, в лифте застрянет человек.

И вот ребенок, находясь в душном салоне, может с таким испытанием не справиться, вплоть до какого-то не очень приятного исхода... Поэтому правило только одно: никогда не оставлять в машине детей, особенно спящих И это даже не обсуждается!

Потому что, если вы задержитесь, кто поможет вашему ребенку? Да, проходящие мимо люди начнут потом в прямом смысле вышибать окна машины, пугая тем самым ребенка... И это тоже не очень хорошо.

Продолжая говорить о детях. Еще одна опасность, связанная с жарой, это — открытые везде окна и балконы. Если у вас дома есть маленькие дети, обязательно посмотрите, где можно поставить блокираторы, потому что травмоопасность в связи с этим очень сильно увеличивается. Выпадают из открытых окон дети разных возрастов.

Поэтому будьте предельно осторожны, отрывая те же балконы, внимательно посмотрите, есть ли там возможность у детей куда-то залезть — откуда-то берутся какие-то игрушки, на них ребенок встает и переворачивается. Все происходит моментально!

Pr Scr Instagram / @irina_dobretsova

«В жару алкоголь точно пить не следует»

— Можно ли говорить о том, что во время жары снижается бдительность людей в том или ином аспекте?

— Однозначно. В связи с этим происходят самые разные опасные ситуации, и гибнут люди.

— А как с наименьшими потерями справиться с этой жарой?

— Во-первых, нужно радоваться тому, что тепло и даже жарко (смеется). Это же витамин D! Надо вставать раньше всех, потому что утром самое безопасное солнце, обязательно выйти на улицу и получить необходимую дозу естественного витамина D. Еще лучше, когда вы не просто там находитесь, а двигаетесь, потому что только в движении вырабатывается витамин D.

Поэтому утром выходим минут на 15-20 раньше перед работой, или после шести вечера, когда еще есть солнце и можно получить полезные лучи. Важно при этом не забывать пользоваться солнцезащитным кремом, и чтобы на тюбике было написано «Защита и от УФ-лучей».

Воду пьем какую хотим, за исключением, конечно, сладких напитков, эффекта от которых нет никакого, так же, как и от энергетиков. Поэтому рассмотрите вариант какой-нибудь ягодной воды.

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— Морс?

— Морс, если без сахара. Да просто накидайте в воду лимоны, ягоды, мяту, крапиву, чтобы это было красиво, и размешайте! Вот говорят: «Пейте по два литра воды в день!» «Да не хочу я ее пить, она же невкусная!» На самом деле, человеку совсем необязательно пить по два литра воды. Можно и по пятьсот миллилитров пить, хотя понятно, что в жару у нас потребность в воде увеличивается.

И, наконец, есть еще одна немаловажная проблема — это, конечно, алкоголь.

— Его вообще не употреблять?

— Ну, в жару точно пить не следует. Особенно людям, у которых имеются какие-либо риски в плане неврологических заболеваний, сердечно-сосудистых. Учащается частота сердечных сокращений, поднимается артериальное давление. Все это связано с жарой, поэтому вот эта самая рюмка может, на самом деле, оказаться последней. И надо представлять все риски.

— С жидкостями разобрались. А что с пищей?

— Тут становится легче, начинается период, слава богу, нормальных витаминов.

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— Салатики?

— Ну да. Так вот, нам нужно потреблять витамины, и лучше делать это сейчас. Но ни в коем случае не в синтетике. У нас сейчас почему-то самые ходовые витамины — это цинк и селен. Еще все идут покупать витамин Е, думая, что с ним лучше вырабатываются антитела и появляется защита от коронавируса. Но это не так, более того, появляются еще и токсические эффекты от этого.

В общем, основная история у нас — это все-таки брать витамины из овощей и фруктов. По три столовые ложки в день подсолнечного масла, но его не надо пить, а просто заправляете им салаты, и вы получите ту самую необходимую дозу витамина Е.

Ну, серьезно, вот скупается этот цинк. Ладно, люди хотя бы придерживались каких-то там дозировок, но они же пьют его в четыре раза больше нормы!

Или вот появилась новая мода на антитела, и чтобы они лучше вырабатывались, надо пойти и побольше поесть белка. Однако эффекта никакого нет.

Поэтому вот вам, пожалуйста, витамины С и Е: капуста, редиска и масло, посыпали все это дело тыквенными семечками — это уже цинк. И вы, соответственно, хорошенько заправились настоящими витаминами!

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