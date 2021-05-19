Эфир: Продюсеры и актеры боевика «Турист» рассказывают о съемках фильма в Африке

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19 мая 14:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:00
Общество
День пионерии: какое счастье, что в нашей жизни это было. Колонка Елены Драпеко
13:58
Общество
Часы из главной новогодней ели Петербурга подарили воспитанникам соцучреждений
13:58
Происшествия
Губернатор Иркутской области назвал возможную причину пожара в поселке Дальний
13:57
Общество
Агрессивная медведица с медвежонком бродят возле деревни в Новосибирской области
13:55
Общество
В Приморье состоялась церемония награждения медиков за вклад в борьбу с пандемией
13:52
Происшествия
Супругу экс-главы Калмыкии могут допросить по делу о покушении на ее первого мужа
13:51
Армия
Sohu: Путину понадобилось всего пять слов для описания идеального союзника России
13:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельному удалению клещей
13:51
Общество
Породистые «дворняги»: почему подпольные заводчики-живодеры остаются безнаказанными
13:50
Происшествия
«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
13:50
Экономика
Перечень инвестпроектов предложили расширить в Саратовской области
13:49
Экономика
Требование о возврате выручки для экспортеров несырьевых товаров отменят в РФ
13:47
Происшествия
Новосибирские следователи проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком
13:47
ФАН-ТВ
Пожар оставил без электричества жителей поселка в Иркутской области
13:46
Экономика
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
13:46
Происшествия
Отца директора ФБК* Жданова отправили в СИЗО
13:44
Экономика
Президент РФ призвал компании связать инвестпрограммы с возможностями регионов
13:43
Происшествия
Готовившего взрыв в техникуме Улан-Удэ вычислили после подрыва им нежилого дома
13:42
Политика
Путин заявил, что послание Федеральному собранию должны выполнять ритмично
13:41
Происшествия
Труп обугленного мужчины нашли на подстанции в Ленобласти
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Эфир: Продюсеры и актеры боевика «Турист» рассказывают о съемках фильма в Африке

  /   Обновлено: 19 мая 2021 13:04
Общество
Эфир: Продюсеры и актеры боевика «Турист» рассказывают о съемках фильма в Африке
turistfilm.ru  /  Tourist Film Group


В среду, 19 мая, в 13.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» продюсеры и актеры остросюжетного боевика «Турист» рассказывают о своей новой работе. В этот же день в 23.40 в эфире телеканала НТВ пройдет премьера фильма.

«Турист» — это остросюжетная история о приключениях российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Создатели фильма обещают невероятную динамику и драму, которая захватит зрителя с первых минут. Главный герой кинокартины — российский инструктор, который отправляется в Центральноафриканскую Республику, чтобы обучать бойцов армии противостоять боевикам экс-президента Франсуа Бозизе. Фильм основан на реальных событиях.

В пресс-центре «Патриот» продюсер Сергей Щеглов, креативный продюсер Генрих Кен, актер Владимир Петров расскажут, каково это было — снимать кино в одной из самых опасных стран Африки.

Премьерный показ фильма прошел на центральном стадионе столицы ЦАР, Банги, после чего в небе над городом распустились яркие огни салюта. Бесплатные сеансы продолжатся до 20 мая, чтобы фильм увидели все желающие.

Основой для сюжета фильма послужила работа российских инструкторов, которые находятся в ЦАР по приглашению официальных властей страны и с разрешения Совета Безопасности ООН. Первоначально подготовкой вооруженных сил страны, полиции и жандармерии занимались 235 человек. Однако на фоне разгула бандитизма Москва согласовала отправку еще 300 специалистов. Полученные от инструкторов из РФ навыки позволили местной армии разгромить бандитские группировки и вернуть территорию республики под контроль правительства.

Актеры и продюсеры боевика делятся впечатлениями о съемках в одной из самых опасных стран Африки в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

кино турист щеглов петров цар
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