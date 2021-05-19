Sohu: российские пилоты опозорили военных НАТО в небе над Черным морем

Пекин, 19 мая. Провокация французской авиации у российских границ обернулась для летчиков НАТО «подмоченной репутацией». Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Недавно системы ПВО России засекли самолеты ВВС Франции, которые попытались пересечь границу РФ над Черным морем. Журналисты подчеркнули, что летчики ВКС России весьма нестандартно отреагировали на эту ситуацию. Об этом пишет «ПолитРоссия» в своем переводе статьи Sohu. Навстречу двум французским самолетам Mirage 2000 и воздушному заправщику KC-135 был отправлен истребитель Су-30. Российским летчикам предстояло иметь дело сразу с тремя потенциальными оппонентами.

«Российские военные использовали нестандартный метод перехвата 1:3. Нужно обладать большой смелостью, чтобы пойти на подобный маневр», — восхитились военные эксперты.

В результате проведенных маневров военнослужащие ВКС РФ вынудили боевые единицы ВВС Франции сменить курс. Китайские аналитики считают, что российские пилоты опозорили военных НАТО и, скорее всего, французскому экипажу в тот момент было очень обидно. Истребителям Альянса пришлось подстраивать свои действия под маневры дерзких пилотов ВКС РФ.

Ранее видео полета двух ракетоносцев Ту-160 ВКС РФ над Баренцевым морем продемонстрировали в Сети. Сайт 360tv.ru писал, что российская авиация получит на вооружение новейшую авиабомбу «Дрель» уже в этом году.