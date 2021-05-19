США раскритиковали антисемитские высказывания Эрдогана

Вашингтон, 19 мая. Американская сторона осуждает антисемитские заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

По его словам, Соединенные Штаты призывают турецкую сторону воздерживаться от разжигающих рознь высказываний, которые могут стать катализатором дальнейшего насилия.

«США категорически осуждают недавние антисемитские комментарии президента Эрдогана относительно еврейского народа, мы находим эти комментарии отвратительными», — подчеркнул Прайс.

Кроме того, Вашингтон призвал Анкару присоединиться к США в работе над тем, чтобы покончить с конфликтом на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что разрешение палестино-израильского конфликта может стать центральным пунктом позитивной повестки будущего саммита Россия — США.