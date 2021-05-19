При взрыве газа в Кисловодске пострадали два человека

Кисловодск, 19 мая. Газовый баллон подорвался в Кисловодске. Взрыв произошел на даче в Садоводческом некоммерческом товариществе "Зори Кавказа" на улице Луначарского.

В результате происшествия травмы получили два человека, которые находились в доме в момент взрыва. Их доставили в больницу. Также при инциденте обрушилась крыша здания. Другие подробности уточняются.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих в Хабаровском крае при взрыве газовых баллонов. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», сообщал ФАН.