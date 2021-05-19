Лидер «Слуги народа» попросил у США излишки вакцины от коронавируса

Киев, 19 мая. Руководитель правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал о проблемах с вакцинацией от коронавирусной инфекции на Украине.

По словам депутата, вакцинация проходит медленно из-за отсутствия поставок препаратов от COVID-19, а также проблем, которые связаны с поиском и получением безопасных и эффективных лекарств.

В связи с этим Арахамия просит США поделиться с Украиной частью избыточных вакцин AstraZeneca. Об этом он написал в письме к координатору по глобальному реагированию на COVID-19 и безопасности здравоохранения Госдепартамента США Гейлу Смиту.

«Мы благодарны США за постоянную поддержку и помощь Украине и уважительно призываем ваше правительство выделить справедливую часть своих избыточных вакцин на Украину», — написал Арахамия.

Ранее в украинском минздраве сообщили, что страна отказалась от российской вакцины «Спутник V».