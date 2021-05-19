Лавров: Россия поможет Таджикистану возвести погранзаставу на границе с Афганистаном

Москва, 19 мая. Россия и Таджикистан вскоре подпишут межправительственное соглашение, в рамках которого Москва поможет Душанбе в возведении погранзаставы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Новая современная пограничная застава будет размещаться на границе с Афганистаном. Решение о содействии Российской Федерации в этом вопросе было озвучено после переговоров Лаврова и главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина.

Также министры иностранных дел сошлись во мнении, что 201-я российская база в Таджикистане оказывает положительное влияние на укрепление стабильности и безопасности в Центральной Азии.

Ранее глава МИД Таджикистана сообщил о подготовке президента России Владимира Путина к визиту в Душанбе.

Также издание «Утро.ру» передает, что Россия и Таджикистан создадут объединенную систему противовоздушной обороны.