Дополнение к новости «Приморский суд вынес решение о сотрудничестве Короткова с террористами».

Федеральному агентству новостей стало известно, что материалы проверки СК РФ в отношении журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, основанные на публикациях ФАН о возможном взаимодействии корреспондента с ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ), переданы для проверки в Следственное управление ФСБ РФ.

В случае подтверждения сотрудничества Короткова с ИГ* ФСБ РФ может возбудить уголовное дело по факту пособничества терроризму.

Во вторник, 18 мая, в Приморском районном суде состоялось заседание по иску «Новой газеты» и Дениса Короткова к Федеральному агентству новостей. ФАН представил суду достаточное количество доказательств сотрудничества и взаимодействия корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГИЛ, а также раскрытия журналистом методики получения доступа к сведениям о военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в материале на сайте «Фонтанка».

Доказательства, предоставленные суду Федеральным агентством новостей, были приобщены к делу. Однако суд в силу положений ст. 49 Конституции Российской Федерации, решил, что, невзирая на приведенные ответчиком доводы и факты, единственным доказательством правоты Федерального агентства новостей может быть только вступивший в законную силу приговор суда.

Юристы ФАН ожидают получения на руки мотивировочного решения суда и результатов проверки ФСБ РФ, после чего будет решаться вопрос о дальнейших юридических и процессуальных действиях.

* Организация запрещена на территории РФ.