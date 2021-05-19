Глава МИД Германии обсудил с госсеком США Россию и энергетическую политику Европы

Берлин, 19 мая. Энергетическую политику Европы, Российскую Федерацию и ситуацию на Ближнем Востоке обсудили глава МИД ФРГ Хайко Маас и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства в Twitter-аккаунте. Маас провел телефонные переговоры с Блинкеном, в ходе которых они обговорили ряд вопросов.

«Глава МИД ФРГ Хайко Маас провел телефонный разговор с госсекретарем Блинкеном​​​. Деэскалация на Ближнем Востоке теперь приоритетна, хотим продолжать использовать для этого наши каналы. Другие темы: трансатлантическое сотрудничество, Россия и европейская энергетическая политика», — сказано в сообщении.

Ранее госсек США обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в координации с членами «нормандской четверки».