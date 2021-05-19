Мигрант задохнулся на съемной квартире в Ленобласти

Санкт-Петербург, 19 мая. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти 46-летнего мигранта, которого нашли мертвым на съемной квартире в городе Лодейное Поле. Предполагается, что мужчина задохнулся.

Сообщение о смерти мигранта поступило от его соседа по квартире, которую они вместе снимали. Мужчина позвонил в полицию и заявил, что его товарищ скончался по неизвестной причине. Когда стражи порядка прибыли на место ЧП, то приятель покойного рассказал, что незадолго до смерти тот начал задыхаться, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Для установления точной причины гибели мигранта его тело направят в морг на судебно-медицинскую экспертизу. По факту случившегося ведется доследственная проверка.

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