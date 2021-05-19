Пенсионерка в Ленобласти выпала из окна шестого этажа и погибла

Санкт-Петербург, 19 мая. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели 63-летней жительницы Тосненского района, которую обнаружили мертвой возле дома.

Инцидент произошел на улице Первомайской, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. С заявлением обратилась женщина, которая и рассказала об обнаруженном трупе. По ее словам, погибшая выпала из окна шестого этажа. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Годовалый ребенок выпал из окна шестого этажа на улице Маршала Неделина в Москве, сообщало РИАМО. С травмами малыша доставили в больницу.