Лавров отчитал журналиста BBC за выходку с микрофоном

Душанбе, 19 мая. Глава МИД России Сергей Лавров коротко осадил журналиста BBC на пресс-конференции в Душанбе.

После переговоров с главой МИД Таджикистана у российского министра была итоговая пресс-конференция. Когда Лавров выступал, его прервал корреспондент ВВС, который поставил перед дипломатом микрофоны. Глава российского ведомства строго посмотрел на журналиста.

«Это BBC такие манеры практикует?» — сурово поинтересовался Лавров.

Журналист на это ничего не ответил, лишь поспешно отошел от стола. После этого глава МИД России продолжил отвечать на вопросы представителей СМИ.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудят конфликт Палестины и Израиля.