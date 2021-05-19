Байден резко «газанул» после вопроса журналистов про Израиль

Вашингтон, 19 мая. Президент США Джо Байден забавным образом решил избежать вопросов представителей прессы про Израиль. Об этом сообщили журналисты.

Глава США находился в электрокаре, когда к нему обратились представители СМИ. Журналист поинтересовался, можно ли задать Байдену вопрос про Израиль.

«Нет, нельзя. Ну если вы не встанете перед машиной, когда я нажму на газ», — пошутил американский президент.

Джо Байден предупредил журналиста, что собирается уезжать. Президент США резко «газанул» и оставил прессу без ответа по ситуации в Израиле.

Активисты из Палестины ранее потребовали исключить израильтян из Евровидения. С призывом выступили примерно 100 человек.