Сакраменто, 19 мая. Две женщины погибли во время стрельбы по автобусу в городе Окленд.

Инцидент произошел в штате Калифорния. По автобусу, предназначенному для вечеринок, неизвестные открыли огонь из автомобиля. Злоумышленники выпустили не менее 70 пуль. В результате обстрела две женщины скончались, еще пять получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Личности нападавших и мотивы преступления устанавливаются.

Полиция Сан-Хосе устроила тир, расстреляв подозреваемого в жилом комплексе, сообщал ФАН. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями приступил к изучению обстоятельств гибели 27-летнего Дэвида Ли Товара, застреленного сотрудниками полицейского управления.