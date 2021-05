Погибшие тайцы и гумпомощь в Газе: последние события палестино-израильского конфликта

Иерусалим, 19 мая. Палестинская организация ХАМАС проводит ракетные обстрелы израильской территории девятые сутки подряд. В ночь с 18 на 19 мая из сектора Газа в сторону Израиля были запущены около 50 ракет, десять из которых разорвались в пределах арабского анклава.

При этом приоритетными целями ХАМАС стали авиабазы израильской армии (ЦАХАЛ) Хатзор, Рамон, Пальмахим, Тель Ноф, Неватим и Хацерим. Тем не менее часть ракет отклонилась от курса и была сбита системами «Железный купол» над жилыми массивами. При этом ЦАХАЛ не зафиксировал ни одного попадания по военным объектам.

#IronDome saving Israeli lives!!

This is the reason we don't have thousands of people dead!! pic.twitter.com/gE8IarN65Z — Dementor ???????? (@the_mentor) May 17, 2021

Посол Франции в ООН Николя Де Ривьер заявил о подготовке резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в координации с Египтом и Иорданией.

При этом президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси объявил о выделении 500 миллионов долларов на восстановление сектора Газа. В настоящий момент арабское государство направляет в палестинский анклав гуманитарную помощь, а также принимает у себя раненых.

???? #مشاريع_مصر????????|

President Abdel Fattah El-Sisi announced today, that Egypt will provide an amount of 500 million USD as an Egyptian initiative for the reconstruction process in the Gaza Strip, Egyptian companies will participate in the implementation of the reconstruction. pic.twitter.com/o2z6wIlVUB — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) May 18, 2021

Тем временем гуманитарное агентство ООН сообщает о более чем 47 тысячах палестинцев, покинувших сектор Газа с 10 мая. Электричество в регионе доступно лишь шесть-восемь часов в сутки.

Однако член политбюро палестинской организации Иззат ар-Решек опроверг сообщения о переговорах на тему прекращения огня.

«Сообщения СМИ противоположной стороны о том, что ХАМАС согласился на прекращение огня в четверг — неправда. Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня не было достигнуто», — написал он.

ليس صحيحاً ما تتناقله بعض وسائل إعلام العدو من ان حماس وافقت على وقف اطلاق النار يوم الخميس..

ولم يتم التوصل لاتفاق او توقيتات محددة لوقف اطلاق النار.

مع التأكيد أن الجهود والاتصالات من الوسطاء جادة ومتواصلة.، ومطالب شعبنا واضحة ومعروفة.#غزة #القدس_تنتصر #إضراب_فلسطين — عزت محمد الرشق (@reshiq_i) May 18, 2021

При этом израильские ВВС совершили ряд авианалетов на южные районы сектора Газа — Хан-Юнис и Рафах. 52 истребителя-бомбардировщика поразили около 40 объектов инфраструктуры ХАМАС, включая подземные коммуникации. При этом было использовано до 120 высокоточных бомб.

Также было принято решение об оказании гуманитарной помощи жителям арабского анклава. ЦАХАЛ, координировавший данную операцию, сообщил о сложностях, связанных с минометными обстрелами, которым подвергся израильский контрольно-пропускной пункт. Сообщается о пострадавших мирных жителях, а также о ранении одного солдата. Конвой включил в себя 20 грузовиков с медикаментами и полевыми госпиталями, вакцинами от коронавируса и продуктами питания.

Israel facilitated the passage of humanitarian assistance from Jordan to Gaza.



The convoy includes 20 trucks carrying medical supplies, including field hospitals, COVID19 vaccines, & food products. pic.twitter.com/MQeZnnTLDh — 3li???????? (@AD__UAE_) May 18, 2021

Министерство здравоохранения сектора Газа отчиталось о 218 убитых мирных жителях за последние девять суток. При этом погибли 63 ребенка, 37 женщин и 16 пожилых людей. Число раненых превышает отметку в 1500 человек.

#عاجل | وزارة الصحة في #غزة: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتـ.ـلال على القطاع إلى 218 شهيـ.ـدا بينهم 63 طفلا و37 سيدة و16 مسنا إضافة إلى 1500 مصابا pic.twitter.com/s7fkwIgEEZ — شبكة رصد (@RassdNewsN) May 19, 2021

Количество погибших на израильской территории возросло до 12 человек за счет двоих тайских рабочих, убитых в результате ракетного обстрела промышленной зоны в южной части города Эшколь. При этом были ранены еще несколько человек.

A Hamas rocket kills two Thai workers and injures ten others in southern Israel, bringing the death toll there to 12. https://t.co/AVpoqbrxZi — Offstream News (@offstream_news) May 19, 2021

Десятый день войны

Обострение ситуации в Палестине началось после того, как окружной суд Иерусалима постановил расселить несколько занимаемых арабскими семьями домов в восточном районе Шейх Джаррах. В результате начались массовые беспорядки, затронувшие не только арабские районы, но и Храмовую гору, а также израильские города со смешанным населением.

BREAKING: Clashes, riots, police firing in city of Bat Yam in #Israel pic.twitter.com/p389mvny8b — @I'mSebastin (@AdagaleSebastin) May 12, 2021

Палестинская организация ХАМАС использовала это событие как повод для поднятия собственного авторитета, и потребовала от Израиля вывести полицию из данных районов и освободить задержанных арабов. Получив ожидаемый отказ, группировка приступила к артиллерийским и ракетным обстрелам Израиля, спровоцировав ответные удары.

В результате палестинская организация объявила об операции «Иерусалимский меч» по захвату древней столицы, а израильская армия приступила к «Стражу Стены» — операции по принуждению ХАМАС к миру.