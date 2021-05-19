Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Ближний Восток
  /  Обновлено: 

Погибшие тайцы и гумпомощь в Газе: последние события палестино-израильского конфликта

Погибшие тайцы и гумпомощь в Газе: последние события палестино-израильского конфликта

Иерусалим, 19 мая. Палестинская организация ХАМАС проводит ракетные обстрелы израильской территории девятые сутки подряд. В ночь с 18 на 19 мая из сектора Газа в сторону Израиля были запущены около 50 ракет, десять из которых разорвались в пределах арабского анклава.

При этом приоритетными целями ХАМАС стали авиабазы израильской армии (ЦАХАЛ) Хатзор, Рамон, Пальмахим, Тель Ноф, Неватим и Хацерим. Тем не менее часть ракет отклонилась от курса и была сбита системами «Железный купол» над жилыми массивами. При этом ЦАХАЛ не зафиксировал ни одного попадания по военным объектам.

Посол Франции в ООН Николя Де Ривьер заявил о подготовке резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в координации с Египтом и Иорданией.

При этом президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси объявил о выделении 500 миллионов долларов на восстановление сектора Газа. В настоящий момент арабское государство направляет в палестинский анклав гуманитарную помощь, а также принимает у себя раненых.

Тем временем гуманитарное агентство ООН сообщает о более чем 47 тысячах палестинцев, покинувших сектор Газа с 10 мая. Электричество в регионе доступно лишь шесть-восемь часов в сутки.

Однако член политбюро палестинской организации Иззат ар-Решек опроверг сообщения о переговорах на тему прекращения огня.

«Сообщения СМИ противоположной стороны о том, что ХАМАС согласился на прекращение огня в четверг — неправда. Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня не было достигнуто», — написал он.

При этом израильские ВВС совершили ряд авианалетов на южные районы сектора Газа — Хан-Юнис и Рафах. 52 истребителя-бомбардировщика поразили около 40 объектов инфраструктуры ХАМАС, включая подземные коммуникации. При этом было использовано до 120 высокоточных бомб.

Также было принято решение об оказании гуманитарной помощи жителям арабского анклава. ЦАХАЛ, координировавший данную операцию, сообщил о сложностях, связанных с минометными обстрелами, которым подвергся израильский контрольно-пропускной пункт. Сообщается о пострадавших мирных жителях, а также о ранении одного солдата. Конвой включил в себя 20 грузовиков с медикаментами и полевыми госпиталями, вакцинами от коронавируса и продуктами питания.

Министерство здравоохранения сектора Газа отчиталось о 218 убитых мирных жителях за последние девять суток. При этом погибли 63 ребенка, 37 женщин и 16 пожилых людей. Число раненых превышает отметку в 1500 человек.

Количество погибших на израильской территории возросло до 12 человек за счет двоих тайских рабочих, убитых в результате ракетного обстрела промышленной зоны в южной части города Эшколь. При этом были ранены еще несколько человек.

Десятый день войны

Обострение ситуации в Палестине началось после того, как окружной суд Иерусалима постановил расселить несколько занимаемых арабскими семьями домов в восточном районе Шейх Джаррах. В результате начались массовые беспорядки, затронувшие не только арабские районы, но и Храмовую гору, а также израильские города со смешанным населением.

Палестинская организация ХАМАС использовала это событие как повод для поднятия собственного авторитета, и потребовала от Израиля вывести полицию из данных районов и освободить задержанных арабов. Получив ожидаемый отказ, группировка приступила к артиллерийским и ракетным обстрелам Израиля, спровоцировав ответные удары.

В результате палестинская организация объявила об операции «Иерусалимский меч» по захвату древней столицы, а израильская армия приступила к «Стражу Стены» — операции по принуждению ХАМАС к миру. 

Новости партнеров